CHP, Kılıçdaroğlu’na saldırının belgeselini savcılığa sundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırıyla ilgili görüntülerden hazırlanan belgeseli tanıttı. Olayın ardından yaklaşık 6 ay geçmesine karşın iddianame hazırlanmadığını belirten Özkoç 43 dakikalık belgeseli delil niteliğinde savcılığa sunduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin görüntülerden bir belgesel hazırlayan CHP, sözkonusu belgeseli savcılığa delil niteliğinde sunduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, belgeselin basın tanıtımında yaptığı açıklamada saldırının “organize bir linç girişimi” olduğunu belirterek “Aradan geçen 6 aylık sürede bir iddianame hazırlanmamıştır. Açık eylem, kanıt, delil ve itiraflara rağmen tek bir tutuklu sanık bulunmamaktır. Biz hazırladığımız linç girişimi raporu ve belgeselini, delil niteliğinde Savcılığa sunduk. Meclis’teki tüm gruplara ve milletvekillerine gönderdik. Barolar, meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ulaştırıyoruz. İngilizce ve Fransızca çevirisini, tüm dünyadaki muhataplarına gönderiyoruz” dedi.

Özkoç olay yerinde çekilmiş olan polis, jandarma kayıtları ile partililerin ve basın mensuplarının çektiği görüntüler ve bölgedeki cep telefonu kayıtlarını görüntü uzmanları ve adli bilirkişilerle incelediklerini, farklı açılardan onlarca görüntü tarayarak elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

Özkoç 43 dakikalık belgeselde devlet yönergesine uymayan bir düzen olduğunun, tek bir güvenlik koridorunun bulunmadığının, Kılıçdaroğlu’nu kimlerin takip ettiğinin, konvoyda taşınan taş, sopa ve demir çubukların, Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evin çatısına çıkanların, arka kapıyı kırmaya çalışanların ve camları taşlayıp ‘evi yakın’, ‘kanını akıtın’ diye bağıranların görüntülerinin yer aldığını kaydetti.

CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu için “Hem PKK’nın Hem IŞİD’in, hem içişleri makamını işgal eden kişinin tehdit ve hakaretlerinin hedefidir” dedi.