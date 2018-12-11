CHP kendi vekilini İyi Parti'ye önerdi, vekilin haberi yok...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e, 'Dilerseniz milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu bizden ayrılıp, sizin listenizden Ankara Büyükşehir adayı olabilir' dediği ileri sürüldü. Kuşoğlu ise bu tekliften habersiz olduğunu açıkladı.

İyi Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmesine ilişkin ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin İyi Parti'ye Ankara adayı olarak kendi vekili Bülent Kuşoğlu'nu önerdiğini ileri sürdü.

"İYİ Parti lideri Akşener ile cumartesi akşamı buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Meclis kulisinde karşılaşıp sorduğumda 'Görüşmelerimiz iyi gidiyor, sorun yok' dedi. Bu aşamada Akşener ile görüşmesinde önerdiği ileri sürülen 'Dilerseniz milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu bizden ayrılıp, sizin listenizden Ankara Büyükşehir adayı olabilir' önerisini sordum" diyen Sarıkaya, "'Bu konuda kesinleşmiş bir şey yok' demekle yetindi… Biraz ileride duran Kuşoğlu’nun yanına vardığımda ise şaşkındı, kendisiyle kimsenin bu konuyu konuşulmadığını belirtti. Böyle bir öneriye de sıcak bakmayacağının altını çizdi…" ifadelerini kullandı.