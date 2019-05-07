CHP kararını bugün verecek: Yol haritası büyük oranda belirlendi

CHP Parti Meclisi (PM) ve bütün milletvekileri bugün olağanüstü toplanıyor. Toplantıya Ekrem İmamoğlu da katılacak. CHP'de seçimlere katılmanın bu karar sonrası artık bir anlamı kalmadığı görüşünün de dile getirildiği ancak ağırlığın seçimlere seferberlik halinde katılma yanlısı olduğu belirtiliyor.

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etme kararı sonrası CHP MYK'sı dün olağanüstü toplanırken, partinin nasıl bir karar vereceği bugünkü toplantılar sonrası belli olacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, dünkü MYK toplantısında, YSK’nin verdiği kararın hukuki olmadığı konusunda görüş birliğine varılırken, partinin yenilenecek seçimlere katılıp katılmaması konusunda farklı görüşler dillendirildi. Bazı MYK üyelerinin kararın Türkiye’de seçimlerin artık yapılmadığı anlamına geldiği için 23 Haziran’daki seçime katılmanın anlamlı olmadığı görüşünü ifade ettiği öğrenildi.

Ancak MYK içinde ağırlıklı görüşün seçimlere tam bir seferberlik halinde hazırlanılması ve 23 Haziran’da İstanbul’un tekrar kazanılması olduğu belirtildi. Öte yandan kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki liderin YSK kararını değerlendirdiği ve partilerinin kurullarında alınacak kararın ardından tekrar görüşme yapma konusunda fikir birliğine vardıkları kaydedildi. YSK kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 31 Mart’ta bazı seçim çevrelerinde dirsek teması yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun kararın ardından Ekrem İmamoğlu ile telefona görüştüğü ve bugünkü toplantıya davet ettiği belirtildi. CHP’de bugünkü toplantıda partinin izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Edinilen bilgiye göre parti içinde 23 Haziran’daki seçime tüm olanaklar seferber edilerek girilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.