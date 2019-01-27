CHP İzmir adayını MYK'ye sundu

CHP MYK'ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer ismi sunuldu.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Adaylığı için MYK'ye sunulan isim belli oldu.

Tunç Soyer, İzmir adayı olarak MYK'ye sunuldu.

MYK'de onaylanması durumunda Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olacak.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1991 yılında şirketiyle Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yöneten Soyer, 2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

Soyer, 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

Soyer, 2009 ve 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.