CHP, İYİP, HDP ve SP'den ortak adım: Yeni anayasa...

CHP, HDP ve İYİP ve SP tarafından 23 Haziran seçimleri sonrası gündeme getirilen yeni anayasa tartışmalarının 'somut' bir metne dayandığı öğrenildi. İddiaya göre, CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde.

23 Haziran seçimlerinin ardından hız kazanan yeni anayasa çağrısına ilişkin somut bir çalışmanın bulunduğu öğrenildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinden önce CHP, HDP, İYİP ve Saadet Partisi'nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni bir Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu', yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden masada.

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre, dört "muhalefet" partisinin gündeme getirdiği 'yeni anayasa' önerisi fikir olmanın ötesinde somut bir çalışmaya dayanıyor. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde. Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, iktidarın Meclis'e sunmaya hazırlandığı yargı paketinden sonra atılması ihtimal dâhilinde olsa da henüz somut bir zamanlamaya karar verilmiş değil.