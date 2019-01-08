CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi eski AKP'li ismi ortak belediye başkan adayı gösterecek

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin eski AKP'li Sabahattin Cevheri'yi Şanlıurfa'da ortak aday olarak göstermeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Saadet Partisi'nden bir yetkili büyükşehir belediyelerinden birinde farklı siyasi partilerin desteği için çalışma yapıldığını açıkladı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AKP dışında diğer partilerin yerelde görüşmelere başladığı bu il Şanlıurfa.

Kulislere göre, çatı aday olarak ismi öne çıkan siyasetçi de eski milletvekili Sabahattin Cevheri. 2007 yılındaki genel seçimlerde bağımsız milletvekili olarak Meclis'e giren Cevheri daha sonra AKP'ye katılmış, bir süre sonra da istifa etmişti.

CHP ve İyi Parti'nin Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceği iddia edilmişti.