CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına CHP içinden ilk yorum

CHP'nin İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile seçim ittifakı yapmasına ilişkin Muharrem İnce'den açıklama geldi.

CHP'nin İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifakı CHP'li vekil Muharrem İnce tarafından da doğrulandı.

İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim” ifadelerini kullandı.

Adı yarın açıklanacak olası CHP adayları arasında da geçen İnce, konuyla ilgili "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.