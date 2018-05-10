CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına bir parti daha katılıyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Hüda-Par’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerilerini Diyarbakır’da açıklayacağını söylerken, "Millet İttifakı"na yeni bir partinin de katılımının sinyalini verdi.

Karamollaoğlu, Hüda-Par’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Karamollaoğlu, “Şu ana kadarki görüşmelerimizde gündeme gelmedi, ama istişarelerimizde gündeme gelebilir, onlara meyledenlerden isimler de listelerde yer alabilir” bilgisini verdi.