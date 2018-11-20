CHP-İyi Parti ittifakının kapsamı netleşti

CHP ile İyi Parti arasındaki seçim işbirliğinin kapsamı netleşmeye başladı. CHP'nin İyi Parti'nin güçlü olduğu yerlerde bu partinin adayına destek vereceği, ancak daha önce kazandığı tüm belediyelerde kendi adayını çıkaracağı öğrenildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da nasıl bir yol izleneceği ise henüz belirsiz.

CHP ile İyi Parti arasında başlayan görüşmelerde yerel seçimlerde Türkiye geneline yönelik bir ittifak yerine, kapsamı ilçeler ve bazı iller düzeyinde bölgesel işbirliğinin yapılmasına yönelik formüller konuşuluyor.

Bu kapsamda mevcut CHP’li hiçbir belediyede işbirliği yapılmayacağı, İyi Parti’nin güçlü olduğu bazı ilçelerde adayların CHP tabanına yakın olması koşuluyla destek verileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’de İyi Parti’yle ilgili yürütülen süreç, Türkiye genelinde kapsamlı bir ittifak olarak değil, bazı seçim bölgelerinde bölgesel işbirliği olarak değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan bir işbirliği alanı olmadığı, görüşmelerin devam ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Başkanlar düzeyinde bir görüşme daha yapılabileceği ifade ediliyor. CHP kaynaklarınca, iki parti arasında olası işbirliğinin özellikle AKP ve MHP’nin elinde olan belediyelere yönelik olacağı kaydediliyor.

CHP’de başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin olmak üzere parti adayının yarışarak seçimleri kazanma hedefi bulunuyor. İyi Parti’nin söz konusu kentlerde CHP’ye destek vermesi talep edilirken bu konuda kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre İyi Parti’yle yapılacak olası işbirliğinin ilçeler ve bazı iller kapsamında olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda yapılacak işbirliğinde İyi Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde CHP’nin İyi Parti’yi desteklemesi ve aday çıkarmaması değerlendiriliyor. İyi Parti’nin güçlü olduğu belirlenen ilçelerde mevcut CHP örgütlerinin görüşlerinin alınarak sürecin genel merkez düzeyinde değil yerelde yürütülmesi amaçlanıyor.