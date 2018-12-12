CHP - İyi Parti ittifakında kriz

CHP - İyi Parti ittifakında kritik bir gelişme yaşandı ve tarafların yerel seçimlerde yollarını ayıracağı öğrenildi.

CHP - İyi Parti ittifakında kritik bir gelişme yaşandı ve tarafların yerel seçimlerde yollarını ayıracağı öğrenildi.

Odatv'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre İyi Parti ile ittifak görüşmeleri fiilen son buldu. CHP kulisleri görüşmelerin sonlanmasından Koray Aydın başta olmak üzere bazı İyi Partilileri sorumlu tutuyor.

Edinilen bilgiye göre ittifak görüşmelerinde bazı illerde kriz çıktı. Ankara'da Mansur Yavaş ismine CHP yönetimi parti tabanından gelen eleştirilere rağmen "evet" derken, İyi Parti'nin görüşmelere Yavaş ile anlaşmadan geldiği iddia edildi. CHP yönetimi, İyi Parti'ye Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Trabzon, Ordu'yu vermeyi kabul ederken, İyi Parti'nin Balıkesir dahil bazı illerde adayını geri çekmeyi kabul etmediğini ifade etti.

CHP yönetimi yaşanan krizlerden Meral Akşener'den çok Koray Aydın'ı sorumlu tutuyor.

SON BİR GÖRÜŞME DAHA

Öte yandan NTV'de yer alan habere göre, İyi Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gitti. İyi Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim ayrıldı.

Yapılacak görüşmede işbirliğinin olup olmayacağına lişikin son nakta koyulacak.

NTV Muhabiri Celal Çamur'un aktardığı Ankara kulisine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara artık CHP'de kaldı. Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.

İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in, CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini söyledi