CHP-İyi Parti ittifakında anlaşma sağlandı: Yolumuza devam edeceğiz

CHP ile İyi Parti ittifakında yaşanan kriz üzerine bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında uzlaşı sağlandı. Anlaşma çerçevesinde İyi Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya'dan aday çıkarmaması bekleniyor.

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde krize neden olan bazı illerdeki anlaşmazlıklar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir görüşme gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde CHP heyetinin İyi Parti’yi ziyaretinin ardından gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan taraflar, varılan anlaşmaya ilişkin detay vermezken, soruları da yanıtlamadı.

'BAHARDA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAK'

Akşener, “İşbirliği ve güçbirliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olmuş, aday olacak bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise “Güzel bir çalışma oldu. İnşallah baharda da güzel bir başlangıç olacak. Özel, kişisel angajmanlara girmeden vatandaşlarımızı düşünerek yolumuza devam ettik. Yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak. Kendimizi Türkiye’ye adamış olan iki genel başkanız” dedi.

Uzlaşıldığı belirtilen anlaşmaya göre gelinen son aşamada CHP’nin Kocaeli, Denizli, Ordu, Samsun ve Trabzon’da aday çıkarmayacağı; bu büyükşehirleri İyi Parti’ye bırakacağı tahmin ediliyor. Teklif çerçevesinde İyi Parti’nin de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’da aday çıkarmayarak CHP'yi desteklemesi bekleniyor.