CHP-İyi Parti ittifakında altı büyükşehir daha görüşme kapsamına alındı

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçime ilişkin CHP ile 21 büyükşehirde varılan ittifakın dışında büyükşehir statüsündeki altı ilin daha görüşme kapsamına alındığını açıkladı.

Bugün toplanan İyi Parti Başkanlık Divanının ardından konuşan Cihan Paçacı, CHP ile seçim ittifakına ilişkin şu sözleri kaydetti:

Şu ana kadar 21 büyükşehirde CHP ile anlaşma sağlandı. Bugün itibarıyla bu 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında il statüsünde olan yaklaşık 20 il şu an itibarıyla görüşme masasındadır. Büyük bir çoğunluğunda da anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmalar sanıyorum bu hafta sonuna kadar bir protokole bağlanacak ve taraflar imza altına aldıktan sonra kamuoyuyla paylaşacaktır.