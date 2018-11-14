CHP-İyi Parti görüşmesi sonrası atılacak ilk adım belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı görüşmenin ardından gelen ilk yorum, 'İttifakın temelini attık' oldu. Parti kurmayları görüşme sonrası bir araya gelerek geçmiş sandık sonuçları üzerinden simülasyon yapma konusunda anlaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı seçim ittifakı görüşmesinden sonra "Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir" açıklaması gelmişti.

Mutabakatın çerçevesine ve içeriğine ilişkin bir yorumda bulunulmazken, partilerden ilk yorumlar sızmaya başladı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti lideri Akşener'in, parti kurmaylarına “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) ülkenin gerçeklerini ve sosyolojisini çok iyi okuyor. Tabloyu çok iyi gördüğünü tespit ettim” dediğini aktardı.

Sarıkaya, varılan mutabakat gereği, her iki tarafın kurmaylarının bir araya gelip kamuoyu yoklamaları ve geçmiş sandık sonuçları üzerinden simülasyon yapma konusunda anlaştığını belirtirken, kurmaylardan birinin, “İttifakın temelini attık, üzerine bina çıkar mı, bunu görüşmeler belirleyecek…” dediğini aktardı.