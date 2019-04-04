CHP İstanbul'dan 'komplo' uyarısı

CHP İstanbul İl Örgütü, AKP kaynaklı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarıda bulundu.

CHP'nin parti teşkilatına Ekrem İmamoğlu yelekleri dağıttığı, seçim sonuçlarının aksi yönde çıkması durumunda sokaklara çıkacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İstanbul İl Örgütü'nden açıklama geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada partimize yönelik yapılan bu akıl dışı paylaşımların tümü yalan ve mesnetsizdir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu tür paylaşımların kaynağını bulmak yetkili makamların görevidir. CHP olarak bu komplocular hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denildi.