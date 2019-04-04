CHP İstanbul'daki son durumu açıkladı

AKP'nin talebiyle İstanbul'da devam eden yeniden sayımlara ilişkin CHP'den açıklama geldi.

FOX TV'de Çalar Saat'in konuğu olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki yeniden sayımlarda son durumu açıkladı.

"Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukuki olaması lazım" diyen Öztrak, "Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok" ifadelerini kullandı.