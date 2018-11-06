'CHP İstanbul'da yeni bir isme teklif götürdü, reddedildi' iddiası

CHP'nin İstanbul'da patron aday arayışı kapsamında Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçnen'e teklif götürdüğü ancak Güler Sabancı'nın adaylığa izin vermediği iddia edildi.

CHP'nin İstanbul'da başkan adaylığı için Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçnen'e teklif götürdüğü iddia edildi.

CHP'nin teklifinin ardından Güler Sabancı'nın adaylığa izin vermediği ileri sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı olan Hadi Özışık, Hadi Özışık, konuya ilişkin yazısında, "İstanbul'da ise Genel Merkez ve İl Başkanlığı bir olup, CEO arıyor aylardır. Ümit Boyner'e teklif götürüldü ama red cevabı aldılar. Muhtar Kent ismi geçti bir ara... Bırakın görüşmeyi, Muhtar Kent CHP'lilere randevu bile vermedi. Bildiğiniz gibi, Taner Saka ismi de geçti ama o da kabul görmedi. Aldığım bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları son olarak Akbank yönetim kurulu üyesi Mehmet Göçnen'e teklif götürmüş. Ancak burada devreye Güler Sabancı girmiş... Güler Hanım, bir uyarı ile üst yönetimde bulunan kişilerin siyasetten uzak durmalarını istemiş" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE TEKLİF İDDİASI

Özışık, aynı yazıda CHP ve İyi Parti'nin Mansur Yavaş girişimlerine ilişkin de ilginç bir iddiada bulundu. İddiaya göre CHP, İyi Parti'ye, "Mansur Yavaş bizim adayımız olsun, biz de Mersin'de İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz'ı destekleyelim" teklifini sundu.