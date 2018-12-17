CHP İstanbul adayını açıklıyor: Yüzde yüz demiyorum ama...

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Yüzde yüz demiyorum ama büyük ihtimalle bu Salı İstanbul adayı da belli olur' dedi.

Habertürk'ten Kübra Par, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla konuştu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Salıcı, "Salı günü toplantı sonrasında Sayın Seyit Torun’dan parti meclisinde hangi illerin konuşulduğunu, hangi ilçelerde adaylaşmaların gerçekleştiğini duyarsınız. Yüzde yüz demiyorum ama büyük ihtimalle bu Salı İstanbul da belli olur" dedi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulara da yanıt veren Salıcı, şöyle konuştu: