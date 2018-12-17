CHP İstanbul adayını açıklıyor: Yüzde yüz demiyorum ama...

Habertürk'ten Kübra Par, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla konuştu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Salıcı, "Salı günü toplantı sonrasında Sayın Seyit Torun’dan parti meclisinde hangi illerin konuşulduğunu, hangi ilçelerde adaylaşmaların gerçekleştiğini duyarsınız. Yüzde yüz demiyorum ama büyük ihtimalle bu Salı İstanbul da belli olur" dedi.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulara da yanıt veren Salıcı, şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusunda MYK’yı ikna edebilir mi?
Sayın Kılıçdaroğlu’nun ikna yeteneği güçlü. Sayın Mansur Yavaş’ı mı, yoksa başka bir ismi mi getirir, onu bilmiyorum. Ama getirdiği isimle ilgili, öncesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.
Parti kurmaylarınıza “İstanbul adayınız Ekrem İmamoğlu mu?” diye sorduğumuzda hemen “Olabilir” deyip başarılarını anlatıyorlar. Ama söz Mansur Yavaş’a gelince, hep orada durma, fazla yorum yapmama refleksi oluyor. Bu da Mansur Yavaş’a karşı parti içi muhalefetin bir yansıması mı?
Sayın İmamoğlu, uzun zaman Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevini yürüttü, daha sonra aday oldu ve belediye başkanlığını yüzde 51 oy ile kazandı. Belediye başkanlığını da AK Parti’li belediye başkanından kazandı. Ondan sonra da 5 yıl, tüm toplum kesimleri tarafından pozitif olarak algılanabilecek hizmetlerde bulundu. Şu andaki anketlerde de görüyoruz ki CHP’nin Beylikdüzü’ndeki oyu yüzde 51’in üzerinde. Bu bir başarı hikâyesidir. Ama Sayın Mansur Yavaş, CHP’den belediye başkanlığı yapmadı; böyle bir imkân olmadı. 2014 seçimlerinde belki kazansaydı, bugün itibariyle Mansur Yavaş’ın CHP çatısı altındaki belediyecilik başarısından bahsediyor olacaktık. Ama şu anda ondan bahsetme imkânımız yok.