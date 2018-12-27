CHP İstanbul adayını açıkladı: Fatih'in koyduğu ilkelerle, ruhla yönetmek zorundayız

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını İstanbul'da düzenlenen bir törenle açıkladı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Fatih (Sultan Mehmet), İstanbul’u aldığında Haliç’te koyun otlatmayı yasaklamıştır. İstanbul’u onun koyduğu ilkelerle, ruhla yönetmek zorundayız' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin katıldığı tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yaptı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fatih (Sultan Mehmet), İstanbul’u aldığında Haliç’te koyun otlatmayı yasaklamıştır. İstanbul’u onun koyduğu ilkelerle ruhla yönetmek zorundayız. Üniversitelerin medyanın sanatın merkezidir aynı zamanda İstanbul, tarihsel derinliği içinde o kültürel zenginliğini hep korumuştur. İstanbul’u Fatih, yağmalayın, yeşillikleri yok edin diye almadı, İstanbul’u beton İstanbul’a dönüştürün diye almadı, İstanbul’u yaşatın diye aldı" dedi.

"İstanbul'u yönetmek için bilgiye, birikime ve deneyime ihtiyaç var. Bu üç özellik de Ekrem İmamoğlu'nda olduğu için onu aday gösterdik. Yönetenlerin biz sana ihanet ettik dediği şehirdir İstanbul. Bunu onlara İstanbul itiraf ettiriyor. İstanbul, ihanet edilmemesi bir kenttir, korunması gereken bir kenttir. Doğasıyla, deniziyle, ormanlarıyla" diyen Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'ü, Sarıyer'i, Beşiktaş'ı 'kaymak tabaka' diye eleştirirler. İyi de kardeşim 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun, bütün İstanbul'u kaymak tabaka yapsana. Bütün İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. O yapacaktır göreceksiniz. Bütün belediye başkanlarımdan iki şey istiyorum. Bir, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık; iki, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL BÖYLE YÖNETİLEMEZ

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bundan tam 94 gün sonra oy kabinine girecek, perdeyi çekecek ve İstanbul’un bir sonraki büyükşehir belediye başkanını seçme şansına sahip olacaksınız. O gün kendinize üç basit soru soracaksınız: Bu şehri gerçekten kim daha iyi yönetebilir? Bu şehir daha iyi nasıl yönetilir? Bu şehir nereden yönetilsin?" dedi.

"Bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum" diyen İmamoğlu, "Bu muhteşem kentte hayat epeyce bir süredir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir yönetim anlayışıyla tam bir kaosa çevrildi. İstanbul böyle devam edemez. Böyle yönetilemez. İstanbul bu yolla bir dünya kenti olamaz. İstanbul bu yolla asla mutlu olamaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, projelerini beş ana başlıkta şöyle açıkladı:

1. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek.

2. İstanbul'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak.

3. İstanbul’da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek.

4. İstanbul’un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul’u bir çekim merkezine dönüştürmek.

5. İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, İstanbul’un tamamına yaymak.

"Başkan seçildiğimde İBB'de çalışan emekçi kardeşlerimin işine ve ekmeğine dokunmayacağız" diyen İmamoğlu, "Belediyede asgari ücreti 2 bin 200 TL yapacağız. Bu yolculuğun nihai kazananı sizler olacaksınız. Gençler, umudumuz sizlersiniz. Sizleri yanımda istiyorum. Kol kola gezeceğiz. Umudu ve geleceği hep birlikte inşa edelim. İstanbul kadın dostu bir kent olacak. Kadınların yönetimde eşit temsil edilmeleri desteklenecek. İstanbul, kadınlar için güvenli bir kent haline gelecek. Kadınlar ayağa kalkacak. Kadınlarla ayağa kalkacağız. Herkesin ortak menfaatine çözümler üreten ve kesinlikle sizlere değer veren, israfı sonlandıran bir yönetim inşa edeceğiz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.