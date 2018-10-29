'CHP İstanbul adayı için Saadet Partisi ile görüşüyor, HDP sıcak bakıyor'

CHP'nin İstanbul'da Abdüllatif Şener'i aday göstermeyi planladığı ve bu kapsamda Saadet Partisi ile görüştüğü ileri sürülürken, CHP'nin bu girişimine HDP'nin de sıcak baktığı iddia edildi. Star yazarı Ahmet Kekeç, iddiaları köşesine taşırken, 'CHP, darbe korkusuyla partisini ve davasını bırakıp kaçan, üstelik şarabın tadından başka her şeyini bilen Şener’e müstahaktır. Beter olsunlar...' dedi.

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul için AKP kurucularından Abdüllatif Şener'i aday göstermeyi planladığı iddia edilirken, konuya ilişkin Star gazetesi Ahmet Kekeç de ilginç bir yazı kaleme aldı.

Kekeç, "Bu Abdüllatif’te boncuk mu buldunuz?" başlıklı yazısında, "CHP kulislerinden sızan bilgilere göre, CHP ve Saadet Partisi arasında Abdüllatif Şener ismi üzerinde alt düzey görüşmeler başlamış. (Bu alt düzey görüşmelerin aktörlerinden biri mutlaka Mehmet Bekaroğlu’dur...)" iddiasında bulundu.

Saadet Partisi ve HDP'nin Abdüllatif Şener ismine sıcak baktığını ileri süren Kekeç, "Hatta HDP İstanbul’da aday göstermeyebilirmiş... Muhafazakâr Kürt seçmenin Şener'e oy verebileceğini düşünen HDP'liler, diğer belediye başkanı adaylıkları için de pazarlığa açık olduklarını söylüyorlarmış... Önce 'hayırlı olsun' diyelim... Sonra da beter olsunlar... CHP, darbe korkusuyla partisini ve davasını bırakıp kaçan, üstelik şarabın tadından başka her şeyini bilen Şener’e müstahaktır. Beter olsunlar..." ifadelerini kullandı.