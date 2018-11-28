CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmesinde kriz

CHP ile İyi Parti arasında 31 Mart yerel seçimleri için devam eden ittifak görüşmelerinde tıkanma yaşanıyor. Tıkanmanın nedenin 3 büyükşehirde anlaşılamaması olduğu belirtiliyor.

CHP ile İyi Parti arasında devam eden "seçim işbirliği" çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İyi Parti'nin; Ankara, Antalya ve Mersin'de kendi adaylarının desteklenmesi talebinde ısrarcı olduğu ancak CHP yönetiminin, bu formüle sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu büyükşehirlerin hiçbirinde "aday çıkarmama" seçeneğini kabul etmediği belirtildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP ile İyi Parti arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan işbirliği görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Teknik görüşmelerin bir hafta içinde tamamlanacağı ve genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesinde nihai kararın verileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İyi Parti öncelikli olarak CHP'nin Ankara'da aday çıkarmamasını ve İyi Parti adayını desteklemesini talep etti. İyi Parti, bu talebinin kabul görmemesi durumunda ise bir diğer seçenek olarak; Mersin, Antalya ve Manisa için destek istedi. Ancak CHP yönetiminin; Ankara, Mersin ve Antalya teklifine "masada uygulansa da alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi.

CHP yönetiminin Manisa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, Denizli ve Isparta ile bazı büyükşehir ilçelerinde İyi Parti adayına destek vermeye "olumlu" baktığı kaydedildi.

CHP kulislerinde, İyi Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı.