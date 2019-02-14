CHP ile İyi Parti arasında 'Tire' gerilimi: CHP'li başkan DSP'den aday oldu

CHP’nin aday çıkarmayıp İyi Parti’nin adayına destek olma kararı aldığı Tire’de CHP’li belediye başkanı Tayfur Çiçek DSP’den aday oluyor. İlçe eski başkanı Mustafa Güngör de Çiçek’le birlikte DSP’ye geçecek. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması planlanıyor.

Türkiye Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçime kilitlenirken, partilerde hareketlilik sürüyor.

CHP ve İyi Parti’nin İzmir’de yaptığı işbirliği kapsamında CHP Tire ve Kiraz’da aday çıkarmayacak, Urla, Selçuk ve Karşıyaka’da iki partide ayrı ayrı aday çıkaracak, geriye kalan 25 ilçede ise İyi Parti CHP’nin adayına destek olacak. İyi Parti Büyükşehir Adayı da çıkarmazken, CHP’nin Adayı Tunç Soyer’e destek verecek.

İKİ İLÇEDE CHP’Lİ İSİMLER DSP’DEN ADAY OLUYOR

Gerçek İzmir’de yer alan habere göre; CHP’nin aday çıkarmayacağı 2 ilçede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiraz’da CHP’nin tek aday adayı olan Salim Özkarakaş DSP’den aday olurken, Tire’de de beklenen oluyor.

Mevcut CHP’li Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP’den aday olacak. Çiçek’in gün içinde resmi açıklama yapacağı öğrenildi. Çiçek’e meclis üyelerinin de destek vereceği öğrenildi. İlçe eski başkanı Mustafa Güngör de Çiçek’le birlikte DSP’ye geçecek.

Çiçek, 2014 seçimleri öncesi CHP'ye geçmiş ve 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

KARABURUN'DA DA SÜRPRİZ VAR

Öte yandan DSP, Karaburun’da da CHP’li meclis üyesi Dinçer Özlüoğlu’nu aday göstermek üzere. Özlüoğlu teklifi kabul ederken, CHP aday olmaması için Özlüoğlu’na baskı yapıyor.