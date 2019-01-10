CHP ile İyi Parti anlaştı: İdris Naim Şahin aday gösterilmeyecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İyi Parti'nin yerel seçimlerde Ordu'dan aday göstereceği iddia edilen İdris Naim Şahin hakkında karar verildiğini yazdı.

Habertürk yazarı Mauharrem Sarıkaya, AKP hükümetlerinde içişleri bakanlığı yapan İdris Naim Şahin'in Ordu'dan aday gösterilmeyeceğini yazdı.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Ordu’dan İyi Parti veya CHP ile ortak aday gösterileceği iddiası tartışma yaratmıştı. İyi Parti il teşkilatının talebi, CHP’li yöneticilerin olumsuz bir yaklaşım sergilememesi de buna eklenince, tartışma her iki partide yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemişti.

Muharrem Sarıkaya, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı:

"Nitekim konu İyi Parti’nin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısına da yansımış.

İyi Parti lideri Meral Akşener, İdris Naim Şahin konusunun bu noktaya nasıl geldiğini anlatmış.

İl teşkilatından öneri olarak geldiğini, ısrarlı talep olmadığını belirtmiş.

Ordu’nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu da anımsatmış.

'Bizim de İdris Naim Şahin’i aday gösterme gibi bir planımız yok' sözlerini kararlı bir dille açıklamış.

İyi Parti’nin ardından CHP’nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum…

Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler: 'Şahin’in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok.'

Özetle Ordu’dan İdris Naim Şahin’in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor…"