CHP ile İyi Parti, 23 büyükşehirde anlaştı

Yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti ittifak görüşmelerinden sızan kulis bilgilerine göre iki partinin anlaştığı büyükşehir sayısı 23'e çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti arasında yürütülen yerel seçim ittifak görüşmelerinde anlaşmaya varılan büyükşehir sayısının 23'e çıktı.

CNN Türk'ten Ünal Kay'ın haberine göre, anlaşılan büyükşehir sayısı 23’e çıktı. Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı. En sıkıntılı yer ise Ankara’nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçeleri. Eğer sorun çözülmezse liderlerin devreye girmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA CHP'YE BIRAKILDI

İttifak kapsamındaki 50 ilden ilk etapta 21 büyükşehirde anlaşma sağlanmıştı. Geçen haftaki görüşmelerin bugün de yarın da devam etmesinin beklendiği aktarılırken anlaşılan büyükşehir sayısının 23’e çıktığı ifade edildi. Buna göre Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı. Hâlâ görüşmelere konu olan bazı illerle birlikte 15-16 ilin CHP’de, 10-12 ilin de İyi Parti’de olacağı konuşuluyor.

KEPEZ CHP'DE, AKSU İYİ PARTİ'DE KALDI

Antalya'nın Kepez ilçesinin CHP’ye bırakıldığı, bunun karşılığında Aksu'nun İyi Parti’ye bırakıldığı belirtildi. Bodrum’da ise ortak aday formülünün işletilebileceği ancak son kararın verilmediği bildirildi.

EN SIKINTILI YERLER

En sıkıntılı yerin Ankara’nın ilçeleri olan Etimesgut ve Gölbaşı’yla ilgili olduğu belirtilirken yine bu kapsamda İstanbul’un bir-iki ilçesinin olduğu ifade ediliyor.

Yarın CHP’nin Ankara aday tanıtım toplantısı vardı. CHP lideri de grubunu orada yapacak. Akşener’in katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. İyi Partili kaynaklar; Akşener'in katılmayacağını ancak partinin kurmaylarının katılım sağlayacaklarını belirtiyor.