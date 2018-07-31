CHP ile Halk TV arasında sert kavga: Alçakça, rezilce...

Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'yi Halk TV'de konuk eden kanalın Genel Müdürü Şaban Sevinç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan arasında sert bir tartışma yaşandı.

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan arasında, Habertürk canlı yayınında sert bir tartışma yaşandı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, canlı yayında bir gazeteci arkadaşının kendisine Tuncay Özkan'ın CHP'nin dışarıdan yönetildiğini söylediğini öne sürdü.

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a "Müfterisin" şeklinde tepki gösterdi.

Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca, Yılman, kaynağının Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

Canlı yayına bağlanan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Tuncay Özkan'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan'ın kendisine “CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor” dediğini aktardı.

Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç'in amacının başka olduğunu ifade ederek "Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç bunun hesabını verecek. Mahkemede verecek bunun hesabını. Alçakça, rezilce bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Kurultay delegelerini etkilemek için yapıyor. Halk TV'yi kendi çıkarları için böyle kullanan başka da biri yok” diye konuştu.