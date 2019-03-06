CHP ilçe yönetiminden toplu istifa: İl yönetimi iki kişinin tekelinde, adaylar aynı aileden

Bingöl’ün Genç ilçesinde CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, ‘il yönetiminin tek başlı olmasını’ eleştirerek 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.

Bingöl’ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, ‘il yönetiminin tek başlı olmasını’ eleştirerek 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.

'İL YÖNETİMİ İKİ KİŞİNİN TEKELİNDE'

CHP’de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş şöyle konuştu: “21 yıllık CHP’liyim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski genel başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl’de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor.

'ADAYLAR HEP AYNI AİLEDEN'

Altınbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki ‘Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl’de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?’ Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl’de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı.”

Altınbaş herhangi bir partiye geçmeyi düşünmediğini söyledi.