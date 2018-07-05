CHP il yönetimi, CHP'li belediye başkanının ihracını istedi

Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ile yardımcısı, parti il binasında yapılan toplantılara katılmadıkları gerekçesiyle CHP il yönetimi tarafından ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Adil Ürekli, CHP il yönetim kurulu tarafından, "partinin il binasında yapılan grup toplantılarına katılmadıkları" gerekçesiyle ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Parti yönetimi, yaklaşık 2,5 yıldır Salman’ın parti il binasında yapılan grup toplantılarına katılmadığını belirtti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için parti merkezine götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediye binasında yapılan toplantılara katıldım. Bana henüz tebligat yapılmadı, ancak disipline verildiğimiz söyleniyor, bu doğrudur” dedi.

CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, hastanede olduğunu ve yönetim kurulunun aldığı karardan haberi olmadığını söyledi.