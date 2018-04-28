CHP İl Başkanları: Adayı Kılıçdaroğlu bilir

CHP il başkanları bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kayseri'de toplandı. 24 Haziran seçimleri gündemli toplantının ardından bir basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), il başkanları bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kayseri'de toplandı. 24 Haziran seçimleri gündemli toplantının ardından bir basın açıklaması yapıldı.

'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ MEMLEKET MESELESİ'

Açıklamada 24 Haziran seçimlerinde ülkenin çok önemli bir sınavdan geçeceği belirtilerek oylanacak olanın siyasi partiler ya da kişilerden ziyade Cumhuriyetin geleceği olduğu vurgulandı. Seçimlerin "memleket meselesi" olduğunun altı çizildi. 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçtiği günlerde de hem transfer olan milletvekilleri hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "mesele memleketse gerisi teferruattır" hatırlatmasını sıkça yapmıştı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN BELİRLEYECEĞİ ADAYLA 25 HAZİRAN SABAHINA UYANACAĞIZ'

Açıklamada yargının, medyanın, üniversitelerin, ekonominin içinde bulunduğu sorunlu tabloya dikkat çekilerek "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde partimizin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı ile 25 Haziran sabahında demokratik ve adil bir Türkiye’ye uyanacağımıza inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkan olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yol haritasıyla yorulmak nedir bilmeden çalışmaya hazırız. 24 Haziran’da Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracağız” denildi.