CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan Halk TV'ye: Terbiyesiz ve ahlaksız

Dün Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi sırasında yapılan bir anons nedeniyle Halk TV yöneticileri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe Mitingi öncesi Halk TV ekranlarında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kürsüden basın tribünüyle ilgili anons yaptı.

Odatv'nin haberine göre, Kaftancıoğlu'nun anonsunun ardından Halk TV canlı yayınına, Halk TV yöneticisi Şaban Sevinç katıldı. Sevinç, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun anonsunu eleştirdi.

Sevinç, "Basın tribününde fazla kalabalık var diyor. Malum burada gazeteciler var, program konukları var ama İstanbul İl Başkanı sadece basın kartı olanlar kalsın diyor. O zaman biz kimleri konuk çıkaracağız. Milletvekillerinin de belediye başkanlarının da basın kartı yok. Onlar bizim konuklarımız. Onlara yorum yaptırıyoruz. İstanbul İl Başkanı'nın bundan haberi yok mu? Bence İstanbul İl Başkanı bu anonsları durdurmalı. Gazetecilerle dalaşmasının anlamı yok. Kurultayın havasını zedeliyor bu anonslar. Burada çok güzel bir hava var" dedi.

Programın sunucusunun "Düzeltirler, öyle umuyoruz" sözlerinin ardından Şaban Sevinç "Düzeltirler, zaten kimse de dinlemiyor. Doğrusunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinginde basının rahat çalışması İçin; basın platformunu, sadece basın görevlileri ve konuklarına bırakma çabalarımızı “basını dışarı çıkarıyorlar” diyerek yayın yapan basını! takdirlerinize bırakıyorum."

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından Halk TV için, "@halktvcomtr'nin şeysi ya söyleneni anlamıyor (-ki olabilir) ya da terbiyesiz ve ahlaksız! Her iki durumun da tedavisi yok ne yazık ki! Basın emekçilerinin rahat çalışması için konulmuş tavıra karşı, takınılan tutum bile basınla alakası olmadığını gösteriyor zavallının" ifadelerini kullandı.