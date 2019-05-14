CHP iki partiden daha destek isteyecek

31 Mart seçimlerinde İYİP'le ittifak yapan ve batı illerinde HDP'den destek alan CHP, 23 Haziran seçimleri öncesi 'ittifakı' genişletmek için hamle yapacak.

31 Mart yerel seçimlerine, İYİ ile ittifak yaparak giden CHP, seçimin yenilenmesi kararının ardından, ittifakı genişletmek için de bir dizi temasta bulunmaya hazırlanıyor.

Bu konuda ilk adım, DSP'ye yapılan ziyaretle olmuş ve 31 Mart'ta yaklaşık 30 bin oy alan alan DSP adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, CHP yöneticileri, yaklaşık 22 bin oy alan Demokrat Parti ile 27 bin dolayında oy alan Haydar Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile de görüşerek, İmamoğlu için destek isteyecek.

CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak. SP'nin aynı zamanda AKP'ye yönelik tepki oylarını aldığı, Saadet seçmeninin de ikinci tercih olarak, AKP'ye yöneldiği değerlendiriliyor.