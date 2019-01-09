CHP: İdris Naim Şahin, İyi Parti'nin masasında

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili İdris Naim Şahin'in adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, CHP ve İyi Parti’nin ortak adayı olarak Ordu’dan belediye başkan adayı olacağı öne sürülen eski AKP'li İdris Naim Şahin hakkında açıklamalarda bulundu.

RS FM'e konuk olan Özel, eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili İdris Naim Şahin'in adaylığına ilişkin "İdris Naim Şahin İyi Parti'nin masasında olabilir ama CHP'nin masasında yok" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Şahin ile adaylık görüşmelerinin devam ettiğini doğrulamıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iddialara ilişkin "CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok. Ordu şu anda masada değil sonra ne çıkar hiç bilmiyorum. Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris Bey'in şartı bu" açıklamasında bulunmuştu.

İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde halka gaz bombası yağdırılması ve bir yurttaşa "Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim" sözleri ile tepki çekmişti.