CHP içindeki grupta ayrışma

CHP içindeki Gelecek İçin Biz grubunun kurultay çağrına grup üyesi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan tepki geldi.

Sarıbal'ın açıklaması şöyle:

“Sosyal medya ve yazılı medyada çıkan haberlerde, “Gelecek İçin Biz” adına yapılan Kurultay çağrısında adım geçmektedir. Bu açıklamada imzam bulunmamaktadır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurmak isterim.

Şekilsel ve günü kurtarmaya dönük kavgalar yerine demokrasi ve değişim mücadelesine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.

Bursa örgütümüzle birlikte; yapılan Kurultay çağrısının zamansız ve yersiz olduğunu düşünüyoruz. Kurucuları arasında olduğum “Gelecek İçin Biz” ile bu anlamda ayrıştığımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”