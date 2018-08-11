CHP heyetinden Ünye, Fatsa, Ordu sel felaketi raporu: Tablo vahim

CHP heyeti Ordu'daki sel alanında incelemelerde bulundu. Özgür Özel ve Veli Ağbaba, bölgedeki tespitlerini paylaştı.

Ordu’da yaşanan sel felaketinin ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kente gitti.

Ünye, Fatsa ve Ordu merkezde inceleme yapan Özel ve Ağbaba’nın kente ilişkin ilk değerlendirmeleri şöyle: