CHP heyeti Gülen'in iadesine ilişkin dosyaları inceledi

Dört kişilik CHP heyeti, bugün beş saat boyunca Adalet Bakanlığı'nda Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyaları inceledi. Beş saat boyunca 27 klasör inceleyen heyet, bulguları bir rapor haline getirerek Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye sunacak.

CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet, saat 11.00'de Kızılay'daki Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına geldi.

Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, hukukçu milletvekilleri ve Ankara Barosundan iki hukukçu ile Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere Bakanlığa geldiklerini belirtti.

Emir, "Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır" dedi.

Emir'in açıklamalarının ardından heyet, Bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğündeki görüşmeye geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarda bulunduktan sonra CHP, iade dosyalarını incelemek için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.

BEŞ SAAT SÜRDÜ

CHP heyetinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme beş saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaklaşık beş saat boyunca Fethullah Gülen'in ABD'den iade edilmesine dönük olarak yapılan talepname ve dosyaları incelediklerini söyledi.

Bir rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini belirten Emir, "Bu çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşacağımız bilgi bu kadar. Şu anda oradaki çalışmanın ayrıntısıyla ilgili bilgi vermeyeceğiz. Çünkü bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık. Dolayısıyla raporu onlara vereceğiz" diye konuştu.

Murat Emir, çalışmanın nasıl geçtiğiyle ilgili soruya karşılık, "Çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk. Neyi aradığımızı biliyorduk, dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık" cevabını verdi.

27 KLASÖR İNCELEDİLER

Avukat Erol Aras da 27 klasör incelediklerini aktardı.

Toplantıya olabildiğince Adalet Bakanlığının üst düzey bürokrasisinin katıldığını aktaran Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak bütün incelenmesi gereken dosyaları inceledik. Sayın vekilimizin de belirttiği gibi notlarımızı toparladık o çalışmaları tamamladıktan sonra raporumuzu yazacağız" ifadelerini kullandı.