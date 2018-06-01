CHP heyeti, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek

Dört kişilik CHP heyeti, 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda Fethullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin belgelerini inceleyecek.

Adalet Bakanlığı CHP'ye randevu verdi.

Dört kişilik CHP heyeti, 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda Fethullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin belgelerini inceleyecek.

CHP grup başkan vekili Özgür Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Heyetimizin inceleme yapması konusundaki ısrarımız üzerine Adalet Bakanlığı’ndan başvurumuza bir hafta sonra yanıt geldi. 4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ilgili evrakları inceleyecektir. Uzman heyetimizin yapacağı inceleme Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’ye ve partimize bir rapor halinde sunulacaktır."