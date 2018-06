CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi 'Adil Seçim Platformu' kurdu

Ankara'da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı.

Ankara'da yapılan bir toplantı sonrası "Adil Seçim Platformu" kurulması kararı alındı.

Platform bünyesinde "Millet İttifakı" partileri ile HDP 'nin yanı sıra; Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformlar da yer alıyor.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, Platformun ortak açıklamasında, seçim güvenliği için atılacak kolektif adımlar ve seçim gününde sandık güvenliğine dair yürütülecek ortak çalışmalar öne çıkıyor:

Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler, sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, tek bir sandık boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapıyoruz.

Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcimizin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olamadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak. Türkiye'de her sandıkta var olacağız, her seçmenin iradesi endişeye mahal vermeyecek şekilde sonuca yansıyacak.

Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizle bütün sandıklarda görev alacağız, yasaların verdiği yetkilerimizi sükunet ve kararlılıkla kullanacağız.

Bu organizasyonda görev alacak bütün görevliler, gözlemciler ortaklaştırdığımız teknolojik imkanlarımız ve lojistik altyapımızla görevlerini eksiksiz yerine getirecek.

Gün içinde yurdun dört bir yanında binlerce avukatımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz ve okul sorumlularımız omuz omuza çalışacak.

Ankara'da kuracağımız "Ortak Basın ve İletişim Merkezi"mizde tüm sandık başlarından, doğrudan alacağımız bilgileri, seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracağız. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz.

YSK'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sandık taşıma ve birleştirme amacıyla 144 bin seçmeni birleştirdiğini ve bundan endişe duyduklarını belirten platform, "Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

CHP adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandıkları taşınan 18 ilin seçmen listelerinin hala partilerin eline ulaşmadığını söyledi ve son günün yarın olduğunu hatırlattı.

AKP VE MHP'YE DE TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Adil Seçim Platformu'na katılmaları için AKP ve MHP'ye de teklif götürüldüğü ancak partilerin bu daveti kabul etmediği duyuruldu.