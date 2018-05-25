'CHP Halk TV'ye karşı yeni kanal kuruyor'

CHP'nin Halk TV ile olan bağını kopardığı, yeni bir kanal için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin, Deniz Baykal’la yakın bağı olan Halk TV ile ilişkileri dondurma kararı aldığı ileri sürüldü.

Bu kararın nedeninin, Halk TV’nin parti kongreleri ve seçim sürecinde izlediği yayın politikası olduğu iddia edildi.

Aydınlık’tan Hikmet Çiçek’in haberine göre; Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen seçimlerde CHP’den milletvekili adaylığı için başvurmuş, listelerde yer aldığı halde seçilememişti. Sevinç, bu seçimler için de aday oldu, ancak bu kez listelere hiç alınmayışı dikkat çekti.

CHP yönetimi, Halk TV’ye karşı yeni bir kanal için harekete geçti. Şu anda internet üzerinden yayın yapan Güneşim TV’nin, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalına dönüştürülmesi planlanıyor. Bunun için CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın elinde bulundurduğu ulusal çapta yayın frekansı hakkının, CHP tarafından satın alınacağı belirtiliyor. Güneşim TV’nin Ankara merkezli olacağı ifade ediliyor.

CHP yönetiminin Halk TV’ye doğrudan bir parasal desteği bulunmuyor. Ancak CHP’li belediye başkanları ve işadamlarının özellikle CHP’li müteahhitlerin reklam vs. ile maddi katkıları, kanal için önemli bir gelir oluşturuyor.