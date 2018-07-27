CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Yaşar Tüzün'e yalanlama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'Olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisinde 129 milletvekilinin imzası yoktur' diyen Bilecek milletvekili Yaşar Tüzün’ü yalanladı.

CHP'de yaşanan imza krizinin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yazılı açıklama yaparak Bilecek milletvekili Yaşar Tüzün'ü yalanladı.

Özkoç, "CHP Olağanüstü Kurultay talebiyle ilgili Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün'ün bugün saat 17.00 itibariyle yaptığı basın toplantısında, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisine yönelik, ‘129 milletvekilinin imzası yoktur’ açıklaması, doğru olmayan, kamuoyunu ve partililerimizi yanıltmaya yönelik bir ifadedir. Milletvekillerimizin iradesine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Hiçbir milletvekilimiz bunu hak etmemektedir” ifadelerini kullandı.