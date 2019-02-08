CHP Genel Sekreteri'nin istifasının nedeni belli oldu: İstanbul krizi...

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin görevinden istifa etme nedeni belli oldu. Hamzaçebi’nin, İstanbul’daki ilçe adaylarıyla ilgili önerilerinin hayata geçmemesi üzerine istifa ettiği ileri sürüldü.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin görevinden istifa etmesinin nedenine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.

Hamzaçebi’nin bir süredir yakın çevresine, yerel seçim sürecinde “yok sayıldığını” ve “dışlandığını” aktardığı ileri sürülüyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Hamzaçebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi’nin dün CHP’nin 16 adayın açıklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü ve kararını ilettiği öğrenildi. Hamzaçebi’nin; Küçükçekmece, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy adaylarına karşı olduğu ancak beklentilerinin karşılık bulmadığı ifade ediliyor. Hamzaçebi’nin ayrıca, İstanbul’daki belediye meclis üyelikleri adayları belirlenirken görüşünün alınmadığı gerekçesiyle de “kırgın” olduğu kaydediliyor. CHP’li Gürsel Tekin’in de sosyal medyadan “Siyasette, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Süreçle ilgili değerlendirmemi pazartesi günü paylaşacağım” demesi dikkat çekti.