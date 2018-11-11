CHP Genel Sekreteri: Kanal İstanbul konusunda sayın Erdoğan'ı ikna edeceğiz

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, şehri felç edeceğini savunduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ikna edeceklerini' söyledi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP'li Hamzaçebi, Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın sorularını yanıtladı.

Hamzaçebi, "İstanbul yaklaşık 25 yıldır AKP kadroları tarafından yönetiliyor. Son yıllarda bu yönetim anlayışının İstanbul'u çok büyük açmazlara, çok büyük sorunlara sürüklediğini gördük. İnsanlar umutlu değil" dedi.

'SAYIN ERDOĞAN'I İKNA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "ikna edeceklerini" söyleyen Hamzaçebi şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul'u yapamayacaklar. Yapmak için para lazım. Böyle bir bütçeyle yapılma imkânı yok. Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan'ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış."