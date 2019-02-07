CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi Twitter'dan yaptığı açıklamayla partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Hamzaçebi’nin istifasının, CHP’nin 16 adayının açıklandığı gün gelmesi dikkat çekti. Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için partisinden aday adayı olmuştu.