CHP Genel Merkezi önündeki eylem sona erdi

Seçimlerde başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı CHP'liler, eski Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığında dün parti genel merkezi karşısında başlattıkları oturma eylemini sonlandırdı.
Grup adına basın açıklaması yapan Imırgı, oturma eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını ifade eden Imırgı, demokratik protesto haklarını kullandıklarını kaydetti.
Imırgı, "24 saat süreceğine en başta söz verdiğimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandırıyoruz. İstifa talebimizin, partimizin karar organlarında ivedilikle görüşülüp karara bağlanmasını talep ediyoruz" dedi.