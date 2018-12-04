CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, HDP'nin araştırma önerlerinde 'çekimser' kaldığı yönündeki iddiayı paylaşması sebebiyle özür diledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan paylaştığı HDP'nin araştırma önerlerinde 'çekimser' kaldığını gösteren listeyi yeniden paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, HDP'den özür diledi.

Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'da "TBMM ‘de HDP grubunun tepkisini çeken ve araştırma önergelerine çekimser oy kullandıklarını ileri süren çalışma gerçek değildir. Düzeltir özür dilerim" dedi.

'AKP-HDP-MHP İŞBİRLİĞİ...'

Listenin “AKP-HDP-MHP işbirliğini gösterdiğini iddia eden mesajlar yazan her iki siyasetçi bir süre sonra paylaşımlarını sildi.

Ancak olaya HDP’den tepki geldi. Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında isim vermeden Özdağ ve Özkan’a tepki gösterdi.

LİSTENİN GERÇEK OLMADIĞINI AÇIKLADI

Bilgen'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan açıklamada bulunan CHP'li Özkan, yayılan listenin gerçek olmadığını belirterek HDP'den özür diledi.

Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'da "TBMM ‘de HDP grubunun tepkisini çeken ve araştırma önergelerine çekimser oy kullandıklarını ileri süren çalışma gerçek değildir. Tarafımdan yapılmamıştır. Burada kısa bir süre yer alması bir hatadır. Düzeltir özür dilerim" dedi.

HDP'li Bilgen, Özkan'ın özrüne yine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bilgen, Özkan'ın tweetini "Siyasette yanlışı kabul önemlidir" notuyla paylaştı.