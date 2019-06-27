CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: En büyük teşekkürü Demirtaş'a ediyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 23 Haziran seçimleri dolayısıyla Selahattin Demirtaş'a teşekkür ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya,23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimine ilişkin açıklamada bulunurken, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti.

Kaya, "En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden 'Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var' diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş'a ediyorum" dedi.

Demirtaş, seçim öncesi paylaştığı mesajda, "Bugün için, Sn İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz" ifadesini kullanmıştı.