CHP Genel Başkan Yardımcısı: İlk incelemelere göre yeterli sayının olmadığı görüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ilk incelemeler göre olağanüstü kurultay için merkeze teslim edilen noter onaylı belgelerin yeterli olmadığının görüldüğünü açıkladı. Erkek, incelemelerin devam ettiğini, henüz nihai sonuca ulaşılmadığını da ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için genel merkeze teslim edilen imzalarla ilgili açıklama yaptı. Noter onaylı belge sayısının ilk incelemelere göre yeterli olmadığının görüldüğünü ancak incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Muharrem Erkek, "Olağanüstü kurultay talep eden delegelerimizi temsilen arkadaşlarımız evraklarını genel merkezimize sundular. Şu anda Genel merkezimiz yazı işlerinde noter onaylı belgeleri tek tek dökümü yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra genel merkezimizden ayrıntılı bilgiyi sunacağız. İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor. Çünkü hukuken ve tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı beyanlarının sunulması ancak hukuki sonuç doğurabilir. Sunulan belgeler içerisinde az da olsa fotokopileri başka bir notere onaylatılmış belgeler olduğu da beyan edildi. Şu anda sayı dökümü yetkili arkadaşlarımız tarafından ve talep edenlerinde yetkilileriyle inceleme devam ediyor" şeklinde konuştu. Delege sayısının sorulması üzerine Erkek, "1242 delege var" dedi.

Geri çekilen imzalarla ilgili Erkek, "Geri çekilen imzalar da var. Tüzüğümüzün öngördüğü 15 günlük yasal süre içerisinde. Zaten sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğe hukuka uygun şekilde yapılacak. Olağanüstü kurultay için yeterli imza varsa kurultayımız yapılır yoksa yapılmaz" açıklamasında bulundu. Erkek, "Bize noter kanalıyla tebliğ edilen 1 ya da 2 imza var. O sayı çok düşük" dedi.

"CHP'nin partiyi tartıştırmamak adına kurultay yapma girişimi olur mu" sorusu üzerine Erkek, şunları kaydetti: "Bizim için önemli olan delegelerimizin iradesidir. Geri çekmelerde düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz.Burada önemli olan gerçekten Türkiye’nin çok ağırlaşan sorunları var. Önümüzde yerel seçimler var. Bir an önce olağanüstü kurultay sürecini tamamlayıp CHP olarak yapacağımız çok önemli çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz. "