CHP gençlik kolları Eren Erdem için eylem yapacak

CHP İstanbul Gençlik Kolları, tutuklanan Eren Erdem için Silivri'de eylem yapacak.

CHP Parti Meclisi üyesi ve CHP'den 25-26. dönem İstanbul milletvekili olan Eren Erdem, "silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddialarıyla dün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Eren Erdem'in tutuklanmasına tepki için bugün saat 19.00'da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanarak bir eylem gerçekleştirecek.

Eylemin çağrısı şöyle: "Adaletsizliğe ışık olmak için Silivri'ye haklılığımızı haykırmaya gidiyoruz."