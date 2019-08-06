CHP: Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 'Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP'nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır' dedi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye'ye operasyon iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD ile devam eden görüşmeleri önemsediklerini belirten Çeviköz, bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiğini söyledi. Çevköz, "Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP'nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk'ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.