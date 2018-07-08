'CHP Erdoğan'ın yemin töreni sırasında ayağa kalkmayacak'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın Meclis'te düzenlenecek yemin törenine ilişkin "Burası yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadık, kalkmamak gerekiyor. Artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı yok" dedi.

CHP, 27'nci Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilerinin meclis başkanı adayının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki yemin töreniyle ilgili, şunları söyledi:

"Meclis Başkan adayımız Çarşamba günü belirlenecek ve ilan edilecek. Yarın ki yemin töreninde Cumhuriyet Halk Partisi bulunacak. Daha önce Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde cumhurbaşkanı kim olursa olsun CHP grubu makama saygı gereği onu ayakta karşıladı. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun sürüyordu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarafımızdan gelirken ayakta karşılandığı konuşmalar oldu. Ancak bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını söylüyoruz ama kuvvetlerin birbirinden ayrı olduğunu söyleyenlere şunu söylemek istiyoruz. Burası yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadık, kalkmamak gerekiyor. Artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı yok. Geçen referandumdan sonraki ilk 1 ekim açılışında da ifade etmiştik. Bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmak gibi geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkmak gibi bir gelenek yok. Kaldı ki yüksek yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl ki bütün dünya da eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de o görüntü hepimizi rahatsız ettiyse yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız. Kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulanacak ve bu yemin törenini izleyeceğiz."