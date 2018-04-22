'CHP, cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacak'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacağını duyurdu.

CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin, salı günü cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.

Tuncay Özkan, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü sizlerle tanışacak. Salı gününü bekleyin" diye konuştu.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesini de değerlendiren Tuncay Özkan, şunları söyledi:

"Bugünkü olay, Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de artık CHP sahadadır. CHP'nin olduğu yerde, kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Herkesin CHP ile kucaklaşma zamanı."