CHP çok 'normalleşti'

CHP'li Samsun Atakum Belediyesi, ülkücü Ozan Arif'in adını ilçede bir parka vermek istedi. Hrant Dink'in katillerine övgü yağdıran, CHP'liler için küfür dolu şiirler kaleme alan Ozan Arif'e ilişkin bu teklife AKP destek verirken, MHP 'Bahçeli'ye hakaret etti' diye karşı çıktı.

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk toplantısında Ozan Arif’in isminin bir parka verilmesini tartıştı.

Belediye meclisin CHP’li üyeleri Ayhan Ayvaz ve Yusuf Erden, Atakum'a bağlı Esenevler Mahallesi'ndeki bir parka Ozan Arif’in isminin verilmesi önerisinde bulundu. Önergeye MHP'li Meclis üyesi Murat Talu, Bahçeli'ye hakaret eden bir isim olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, MHP'li üyeye yanıtında, “Ben hassasiyetinizi anlıyorum. Biz Ozan Arif'in ismini milliyetçi ruhuyla, sanatçı ruhuyla Anadolu kültürünü aktardığı için yaşatılmasını istiyoruz. Sizin de böyle kabul etmenizi diliyorum. Ama bu hassasiyet doğru bir hassasiyet” dedi.

Görüşmelerin ardından Ozan Arif’in adının bir parka verilmesi CHP ve AKP’li üyelerin kabul oylarıyla komisyona havale edilirken, MHP üyeler ret oyu verdi.

ECEVİT AİLESİNE HAKARET ETMİŞTİ

Ozan Arif, CHP'nin eski genel başkanı Ecevit ve ailesi için şu dörtlüğü yazmıştı:

"Rahşan Hanım neşe katsa

Kahvelerde göbek atsa

Ecevit de tepsi tutsa

Yakışmaz mı yakışmaz mı"

ERDAL İNÖNÜ İÇİN YAZDIKLARI

Ozan Arif, Erdal İnönü için ise şu dörtlüğü yazmıştı:

"Boyu uzun nasıl olsa

Bir de yağlı bir bez alsa

Erdal deve kıçı silse

Yakışmaz mı yakışmaz mı"

HRANT DİNK'İN KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ

Ozan Arif, Hrant Dink'i katillerini de şu dizelere övmüştü:

"Ogün öyle desinler

Bugün böyle desinler

Fatihalar, yasinler

Bitmez Karadeniz'de"