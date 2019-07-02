CHP çok 'normalleşti'

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk toplantısında Ozan Arif’in isminin bir parka verilmesini tartıştı.
Belediye meclisin CHP’li üyeleri Ayhan Ayvaz ve Yusuf Erden, Atakum'a bağlı Esenevler Mahallesi'ndeki bir parka Ozan Arif’in isminin verilmesi önerisinde bulundu. Önergeye MHP'li Meclis üyesi Murat Talu, Bahçeli'ye hakaret eden bir isim olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.
CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, MHP'li üyeye yanıtında, “Ben hassasiyetinizi anlıyorum. Biz Ozan Arif'in ismini milliyetçi ruhuyla, sanatçı ruhuyla Anadolu kültürünü aktardığı için yaşatılmasını istiyoruz. Sizin de böyle kabul etmenizi diliyorum. Ama bu hassasiyet doğru bir hassasiyet” dedi.
Görüşmelerin ardından Ozan Arif’in adının bir parka verilmesi CHP ve AKP’li üyelerin kabul oylarıyla komisyona havale edilirken, MHP üyeler ret oyu verdi.
ECEVİT AİLESİNE HAKARET ETMİŞTİ
Ozan Arif, CHP'nin eski genel başkanı Ecevit ve ailesi için şu dörtlüğü yazmıştı:
"Rahşan Hanım neşe katsa
Kahvelerde göbek atsa
Ecevit de tepsi tutsa
Yakışmaz mı yakışmaz mı"
ERDAL İNÖNÜ İÇİN YAZDIKLARI
Ozan Arif, Erdal İnönü için ise şu dörtlüğü yazmıştı:
"Boyu uzun nasıl olsa
Bir de yağlı bir bez alsa
Erdal deve kıçı silse
Yakışmaz mı yakışmaz mı"
HRANT DİNK'İN KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ
Ozan Arif, Hrant Dink'i katillerini de şu dizelere övmüştü:
"Ogün öyle desinler
Bugün böyle desinler
Fatihalar, yasinler
Bitmez Karadeniz'de"