CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş: Çelenk polisin elinden alınıp kırıldı

CHP'nin Bursa'da katıldığı şehit cenazesine getirdiği çelenk, polis tarafından kaldırılırken sivil iki kişi tarafından saldırıya uğradı. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, asker cenazesine gönderdikleri çelengin kırılması hakkında açıklama bir yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından Bursa'da Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan’ın cenaze töreninde CHP çelenginin yere atılmasıyla ilgili CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, konuya ilişkin tepkisini dile getirdi.

Akkuş, yaptığı açıklamada, “Orada Büyükorhan Belediye Başkanı’nın köylüsü 2 genç arkadaşın, CHP İl Başkanlığı ve sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini kırması önemli; ancak polise teslim edilen çelengin polisin elinden alınıp kırılması da çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor bize” dedi.

Yasal işlemlerin yapılmasını beklediklerini söyleyen Akkuş, “Failler, eşkalleri, nerede yaşadıkları, kimlerin yakınları oldukları belli; onların yakalanıp adalete teslim edilmelerini istiyoruz. 2 kişiden bahsediliyor; aynı kişiler milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın’a da sözlü saldırıda bulundular. Olayın takipçisi olacağız” dedi.